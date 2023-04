2. Liga, Gruppe 2 Romanshorn mit drei Punkten auswärts gegen Tobel-Affeltrangen – Kai Länzlinger entscheidet Spiel Romanshorn behielt im Spiel gegen Tobel-Affeltrangen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Romanshorn gelang Kai Länzlinger in der 75. Minute. In der 15. Minute hatte Gabriel Sidler Romanshorn in Führung gebracht. Der Ausgleich für Tobel-Affeltrangen fiel in der 56. Minute durch Jan Eisenring.

Romanshorn kassierte vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Tobel-Affeltrangen.

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Romanshorn wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Steinach 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Tobel-Affeltrangen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Tobel-Affeltrangen hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Tobel-Affeltrangen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Linth 04 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Romanshorn 1 1:2 (0:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 15. Gabriel Sidler 0:1. 56. Jan Eisenring 1:1. 75. Kai Länzlinger 1:2. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Timo Wagner, Bjarne Kämpf, Yannick Weibel, Aleksandar lapcevic, Dylan Obermayer, Jan Eisenring, Kieshor Krishnakumar, Niels Flück, Levin Rogg. – Romanshorn: Raphael Marolf, Bahtjar Ajvazaj, Nils Spindler, Christian Lang, Kaan Bayraktar, Albasan Sadiki, Edonat Sadiki, Gabriel Pereira Magalhaes, Jonas Aegerter, Driton Kjazimi, Gabriel Sidler. – Verwarnungen: 24. Bahtjar Ajvazaj, 65. Edonat Sadiki, 67. Selim Benmbarek, 90. Anis Imeroski.

