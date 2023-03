Frauen 2. Liga Romanshorn mit Auswärtserfolg bei Frauenfeld Romanshorn gewinnt am Samstag auswärts gegen Frauenfeld 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Romanshorn: Franziska Sallmann brachte ihre Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Raffaella Alfarè durch ihren Treffer für Frauenfeld in der 21. Minute her. Franziska Sallmann brachte Romanshorn 2:1 in Führung (38. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 40. Minute, als Melanie Brägger für Frauenfeld traf. Gülsah Ayse Demircan erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Romanshorn. Nur ein Minute später traf Gülsah Ayse Demircan erneut, so dass es in der 47. Minute 4:2 für Romanshorn hiess.

Luana Pfomann baute in der 62. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (5:2). Luana Pfomann traf per Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Salome Widmer in der 70. Minute für Frauenfeld auf 3:5.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noemi Locher von Romanshorn erhielt in der 19. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Romanshorn eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Romanshorn die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Romanshorn wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Uzwil 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 1. April statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Mit der Niederlage rückt Frauenfeld in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 4. Frauenfeld hat bisher fünfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Uzwil 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 16. April statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Frauenfeld 1 - FC Romanshorn 1 3:5 (2:3) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 16. Franziska Sallmann 0:1. 21. Raffaella Alfarè 1:1. 38. Franziska Sallmann 1:2. 40. Melanie Brägger 2:2. 46. Gülsah Ayse Demircan 2:3. 47. Gülsah Ayse Demircan 2:4. 62. Luana Pfomann (Penalty) 2:5.70. Salome Widmer 3:5. – Frauenfeld: Avia Gächter, Alina Wiederkehr, Lia Weibel, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Alina Wirth, Vanessa Alfarè, Raffaella Alfarè, Anna Zimmermann, Chiara Krieg, Melanie Brägger. – Romanshorn: Janine Schindler, Jacqueline Germann, Livia Schori, Noemi Locher, Sarah Birenstihl, Gülsah Ayse Demircan, Nina Manser, Luana Ullmann, Luana Pfomann, Franziska Sallmann, Adela Gibasová. – Verwarnungen: 19. Noemi Locher.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 15:47 Uhr.