3. Liga, Gruppe 3 Romanshorn holt sich drei Punkte gegen Abtwil – Entscheidung in der Schlussminute Abtwil lag gegen Romanshorn deutlich vorne, nämlich 4:1 (43. Minute) - und verlor dennoch. Romanshorn feiert einen 5:4-Heimsieg.

In der 43. Minute erhöhte Abtwil seine Führung auf 4:1. Doch ab der 68. Minute setzte Romanshorn zur Wende an, als Alex Sallmann zum 2:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Alex Sallmann (68., 68.), Cédric Bieri (87.) und Alessio Di Liberto (93.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Fabian Züllig (61.), Alex Sallmann (75.) und Alessio Di Liberto (87.). Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Yannick Fey (49.), David Styger (74.) und Joel Egger (81.).

Zahlreiche Gegentore sind für Abtwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 47 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Romanshorn: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Romanshorn in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Niederwil 1 (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Abtwil hat bisher zweimal gewonnen und elfmal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Staad 1 kriegt es Abtwil als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 5:4 (1:4) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 2. Diogo Alexandre de Matos Marques 1:0. 14. Felix Kunzmann 1:1. 34. Luca Menet (Penalty) 1:2.38. Luca Menet 1:3. 43. Luca Menet 1:4. 68. Alex Sallmann 2:4. 68. Alex Sallmann (Penalty) 3:4.87. Cédric Bieri 4:4. 93. Alessio Di Liberto 5:4. – Romanshorn: Simon Koller, Gian Lieberherr, Florian Schefer, Alex Sallmann, Fabio Pfomann, Fabian Züllig, Silvan Lieberherr, Diego Huber, Mike Lieberherr, Diogo Alexandre de Matos Marques, Mattia Medde. – Abtwil: Yannick Fey, Severin Fey, Manuel Eigenmann, Christian Ammann, David Styger, Felix Kunzmann, Moritz Kupferschmid, Silvan Fässler, Iven Manser, Abienaas Ratnasingam, Luca Menet. – Verwarnungen: 49. Yannick Fey, 61. Fabian Züllig, 74. David Styger, 75. Alex Sallmann, 81. Joel Egger, 87. Alessio Di Liberto.

