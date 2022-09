Frauen 2. Liga Romanshorn gewinnt klar gegen Weinfelden-Bürglen Sieg für Romanshorn: Gegen Weinfelden-Bürglen gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Romanshorn fielen in nur 14 Minuten: In der 52. Minute war es an Franziska Sallmann, Romanshorn 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Romanshorn stellte Luana Pfomann in Minute 57 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jessica Lienemann in der 66. Minute, als sie für Romanshorn zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Weinfelden-Bürglen erhielten Pascale Merz (2.) und Alessandra Hagen (37.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Romanshorn erhielt: Adela Gibasová (30.)

In der Abwehr gehört Romanshorn zu den Besten: Die total 7 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn geht es daheim gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Mit der Niederlage rückt Weinfelden-Bürglen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 9. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Weinfelden-Bürglen ging unentschieden aus.

Für Weinfelden-Bürglen geht es auswärts gegen FC Frauenfeld 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FC Romanshorn 1 0:3 (0:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 52. Franziska Sallmann 0:1. 57. Luana Pfomann 0:2. 66. Jessica Lienemann 0:3. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Pascale Merz, Nadia Bernet, Salome Kutter, Carolina Egger, Jana D`Agostino, Indira Djegoja, Linda Bornhauser, Alessandra Hagen, Tanja Zbinden, Rita De Oliveira Gomes. – Romanshorn: Janine Schindler, Nadine Lang, Jessica Lienemann, Noemi Locher, Nina Manser, Gülsah Ayse Demircan, Luana Ullmann, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato, Franziska Sallmann. – Verwarnungen: 2. Pascale Merz, 30. Adela Gibasová, 37. Alessandra Hagen.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.09.2022 21:51 Uhr.

