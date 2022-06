Frauen 2. Liga Romanshorn gewinnt klar gegen Ems Sieg für Romanshorn: Gegen Ems gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:0.

(chm)

Adela Gibasová brachte Romanshorn 1:0 in Führung (5. Minute). In der 21. Minute baute die gleiche Adela Gibasová die Führung für Romanshorn weiter aus. Romanshorn erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Franziska Sallmann weiter auf 3:0.

Carina Vanessa Guerreiro Viriato baute in der 49. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (4:0). Karin Raymann schoss das 5:0 (84. Minute) für Romanshorn und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Ems kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 10).

Romanshorn rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 34 Punkte bedeuten Rang 4. Romanshorn hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 9. Ems hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ems ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Ems 1 Grp. 5:0 (3:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 5. Adela Gibasová 1:0. 21. Adela Gibasová 2:0. 45. Franziska Sallmann 3:0. 49. Carina Vanessa Guerreiro Viriato 4:0. 84. Karin Raymann 5:0. – Romanshorn: Janine Schindler, Noemi Locher, Nina Manser, Jessica Lienemann, Nadine Lang, Karin Raymann, Franziska Sallmann, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato, Anja Hugentobler. – Ems: Yasmin Gartmann, Laura Hubert, Sarah Riedi, Leonore Holstein, Alessia Beckbissinger, Nicole Gartmann, Nicole Walker, Tatjana Darms, Cris Raselli, Giulia Fasser, Jara Lütscher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

