2. Liga, Gruppe 2 Romanshorn gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Henau Romanshorn bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Henau zuhause mit 5:0

Joel Senn schoss Romanshorn in der 22. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Joel Senn erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Romanshorn. Carlo Zanetti baute in der 60. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (3:0).

Nils Spindler baute in der 68. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kai Länzlinger in der 82. Minute, als er für Romanshorn zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Henau. Bei Romanshorn erhielten Christian Lang (28.) und Bahtjar Ajvazaj (86.) eine gelbe Karte.

Romanshorn liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Romanshorn in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Schmerikon 1 aus. Diese Begegnung findet am 31. August statt (20.15 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Henau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Henau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Arbon 05 1. Die Partie findet am 28. August statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Henau 1 5:0 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 22. Joel Senn 1:0. 55. Joel Senn 2:0. 60. Carlo Zanetti 3:0. 68. Nils Spindler 4:0. 82. Kai Länzlinger 5:0. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Luca Friederich, Christian Lang, Sarujan Pirabakaran, Louie Joseph Greenaway, Fisnik Idrizi, Nils Spindler, Manuel Keller, Carlo Zanetti, Kai Länzlinger. – Henau: Timon Abbt, Remo Dal Molin, Bujar Sejdi, Markus Anderes, Renato Hungerbühler, Viznu Easwaralingam, Manuel Bossart, Lars Broger, Robin Holenstein, Cédric Löhrer, Florian Tobias Huber. – Verwarnungen: 28. Christian Lang, 31. Timon Abbt, 50. Bujar Sejdi, 57. Remo Dal Molin, 86. Bahtjar Ajvazaj, 89. Manuel Bossart.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Romanshorn 1 - FC Henau 1 5:0, FC Steinach 1 - FC Sirnach 1 2:2, FC Bischofszell 1 - FC Schmerikon 1 1:2, FC Uzwil 2 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:1

Tabelle: 1. FC Romanshorn 1 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. FC Uzwil 2 1/3 (4:1), 3. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 4. FC Steinach 1 1/1 (2:2), 5. FC Sirnach 1 1/1 (2:2), 6. FC Arbon 05 1 0/0 (0:0), 7. SC Bronschhofen 1 0/0 (0:0), 8. FC Rapperswil-Jona 2 0/0 (0:0), 9. FC Linth 04 2 0/0 (0:0), 10. FC Bischofszell 1 1/0 (1:2), 11. FC Wattwil Bunt 1929 1 1/0 (1:4), 12. FC Henau 1 1/0 (0:5).

