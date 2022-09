Frauen 2. Liga Romanshorn gewinnt erstmals beim Spiel gegen Triesen – Adela Gibasová als Matchwinner Romanshorn hat am Samstag auswärts Triesen besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1.

Romanshorn geriet zunächst in Rückstand, als Jasmin Ackermann in der 12. Minute die zwischenzeitliche Führung für Triesen gelang. In der 40. Minute glich Romanshorn jedoch aus und ging in der 70. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Adela Gibasová.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Romanshorn zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 3).

In der Tabelle verbessert sich Romanshorn von Rang 9 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FF Toggenburg 1 Grp. An, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

In der Tabelle verliert Triesen Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Triesen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Triesen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Frauenfeld 1 (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Romanshorn 1 1:2 (1:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 12. Jasmin Ackermann 1:0. 40. Adela Gibasová 1:1. 70. Adela Gibasová 1:2. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Annika Vils, Ladina Good, Iman Abidi, Lena Ott, Seraina Aggeler, Jasmin Ackermann, Eva Fasel, Tanja Sprecher, Sina Kollmann, Mia Rinderer. – Romanshorn: Janine Schindler, Julia Ottenburg, Jessica Lienemann, Noemi Locher, Nadine Lang, Gülsah Ayse Demircan, Luana Ullmann, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Franziska Sallmann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

