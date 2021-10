Frauen 2. Liga Romanshorn bezwingt auswärts Au-Berneck Romanshorn behielt im Spiel gegen Au-Berneck am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Anina Eicher, sorgte in der 9 für den Ausgleich für Au-Berneck 05. Ein Eigentor von Séverine Affentranger brachte in der 38. Minute die 1:0-Führung für Au-Berneck. Gleichstand stellte Janine Schindler durch ihren Treffer für Romanshorn in der 53. Minute her. Janine Schindler war auch gleich für die 2:1-Führung (64. Minute) für Romanshorn verantwortlich.

Carina Vanessa Guerreiro Viriato sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Romanshorn. Das letzte Tor der Partie erzielte Adela Gibasová, die in der 80. Minute die Führung für Romanshorn auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Elvira Rusch von Au-Berneck 05 erhielt in der 57. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Au-Berneck kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 20 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 8).

Romanshorn rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 5. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Romanshorn wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bütschwil 1 Grp., also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Donnerstag (21. Oktober) statt (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Nach der Niederlage büsst Au-Berneck einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 10. Für Au-Berneck war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Au-Berneck trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Romanshorn 1 2:4 (1:0) - Oberdorf, Berneck – Tore: 9. Anina Eicher (Penalty) 0:0.38. Eigentor (Séverine Affentranger) 1:0.53. Janine Schindler 1:1. 64. Janine Schindler 1:2. 72. Carina Vanessa Guerreiro Viriato 1:3. 80. Adela Gibasová 1:4. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Lara Pizzingrilli, Deborah Fanchini, Thi Xao La Le, Fiona Indermaur, Elvira Rusch, Sonja Kutzer, Anina Eicher, Julia Dierauer, Alexandra Mühlbauer. – Romanshorn: Karin Raymann, Julia Ottenburg, Noemi Locher, Janine Schindler, Jessica Lienemann, Nina Manser, Gülsah Ayse Demircan, Séverine Affentranger, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Saskia Fehr. – Verwarnungen: 57. Elvira Rusch.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Romanshorn 1 2:4, FC Widnau 1 - FC Ebnat-Kappel 1 7:1, FC Linth-Schwanden 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 0:2, FC Uzwil 1 - FC Thusis - Cazis 1 0:3

Tabelle: 1. FC Widnau 1 8 Spiele/17 Punkte (25:8). 2. FC Thusis - Cazis 1 7/16 (14:3), 3. FC Triesen 1 Grp. 7/16 (14:11), 4. FC Uzwil 1 7/15 (17:9), 5. FC Romanshorn 1 8/13 (16:16), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 7/10 (22:14), 7. FC Ems 1 Grp. 8/9 (13:24), 8. FC Ebnat-Kappel 1 7/8 (14:20), 9. FC Rapperswil-Jona 2 7/5 (4:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 7/5 (19:20), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 7/0 (4:28).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

