4. Liga, Gruppe 7 Roman Thalmann führt Wängi mit drei Toren zum Sieg gegen Littenheid Wängi setzt seine Siegesserie auch gegen Littenheid fort. Das 5:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Littenheid erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Yannik Blöchlinger ging das Team in der 5. Minute in Führung. Der Ausgleich für Wängi fiel in der 7. Minute (Roman Thalmann).

Danach drehte Wängi auf. Das Team schoss ab der 64. Minute noch vier weitere Tore, während Littenheid kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Matchwinner für Wängi war Roman Thalmann, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Wängi waren: Marco de Carvalho Fontes (1 Treffer) und Cedric Mischler (1 Treffe.) einziger Torschütze für Littenheid war: Yannik Blöchlinger (1 Treffer).

Bei Littenheid erhielten Alessandro Greuter (47.), Nico Jelinek (62.) und Fabian Meier (63.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wängi, Daniel Weibel (83.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Littenheid ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 6.2 Tore pro Partie (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Wängi: Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 6. Wängi hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wängi geht es auswärts gegen FC Pfyn 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Littenheid verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Littenheid hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Littenheid tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bazenheid 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Freitag (15. Oktober) statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Telegramm: FC Littenheid 1 - FC Wängi 2 1:5 (1:1) - Sportanlage, Busswil – Tore: 5. Yannik Blöchlinger 1:0. 7. Roman Thalmann 1:1. 64. Roman Thalmann (Penalty) 1:2.77. Cedric Mischler 1:3. 81. Roman Thalmann 1:4. 88. Marco de Carvalho Fontes 1:5. – Littenheid: Nico Jelinek, Gianni Hugener, Andrin Blöchlinger, Samuel Horni, Manuel Veit, Alessandro Greuter, Fabian Meier, Samuel Löhrer, Yannik Blöchlinger, Christian Nachbaur, Cédric Gassama. – Waengi: Michael Gemperle, Raphael Blöchlinger, Christian Helg, Janik Oertle, Samuel Roth, Yannick Hugentobler, Joel Widmer, Dario Meili, Michel Florentin, Roman Thalmann, Cedric Mischler. – Verwarnungen: 47. Alessandro Greuter, 62. Nico Jelinek, 63. Fabian Meier, 83. Daniel Weibel.

Tabelle: 1. FC Kirchberg 1 7 Spiele/21 Punkte (21:4). 2. FC Bazenheid 2 7/16 (19:12), 3. FC Ebnat-Kappel 1 7/13 (20:6), 4. FC Pfyn 1 7/13 (18:13), 5. FC Eschlikon 1 7/10 (19:9), 6. FC Wängi 2 7/10 (17:15), 7. FC Niederstetten 1 7/7 (20:25), 8. FC Frauenfeld 3 6/3 (13:23), 9. FC Wattwil Bunt 1929 2 7/3 (12:21), 10. FC Littenheid 1 6/1 (6:37).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 7 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 00:33 Uhr.