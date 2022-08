4. Liga, Gruppe 3 Rheineck siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Heiden Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Rheineck zuhause gegen Heiden 5:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

In der 9. Minute gelang Nderim Bektasi der Führungstreffer zum 1:0 für Rheineck. In der 19. Minute baute Taras Zinko den Vorsprung für Rheineck auf zwei Tore aus (2:0). Rheineck erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Joshua Braun weiter auf 3:0.

Rheineck erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Nderim Bektasi weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominique Lapp in der 92. Minute, als er für Rheineck zum 5:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Heiden für Yusuf Koru (40.), Ramon Braunwalder (70.) und Andreas Müller (92.). Die einzige gelbe Karte bei Rheineck erhielt: Taras Zinko (49.)

Rheineck reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Rheineck spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: USV Eschen/Mauren 3 (Rang 7). Das Spiel findet am 2. September statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Heiden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Für Heiden geht es in einem Heimspiel gegen FC Au-Berneck 05 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Rheineck 1a - FC Heiden 1 5:0 (3:0) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 9. Nderim Bektasi 1:0. 19. Taras Zinko 2:0. 34. Joshua Braun 3:0. 56. Nderim Bektasi 4:0. 92. Dominique Lapp 5:0. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Luca Müller, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Simon Jankovics, Manuel Baumann, Senad Krasniqi, Joshua Braun, Fabian Krämer, Taras Zinko, Dominique Lapp, Mert Yürekli. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Jaron Thürlemann, Raphael Fessler, Nico Boller, Ramon Braunwalder, Lukas Köberl, Genc Dautaj, Julian Bischoff, Andreas Müller, Michael Müller, Samuel Fessler. – Verwarnungen: 40. Yusuf Koru, 49. Taras Zinko, 70. Ramon Braunwalder, 92. Andreas Müller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 14:37 Uhr.