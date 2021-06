2. Liga, Gruppe 1 Rheineck mit Sieg gegen Schluein – Slobodan Aksic trifft spät zum Sieg Rheineck gewinnt am Sonntag zuhause gegen Schluein 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rheineck das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Slobodan Aksic.

In der 9. Minute hatte Emin Djelassi zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Schluein glich in der 44. Minute durch Andri Michel aus. Emin Djelassi brachte Rheineck 2:1 in Führung (47. Minute). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 64. Minute, als Sattar Afzali für Schluein traf.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Rheineck kassierte fünf gelbe Karten. Bei Schluein gab es fünf gelbe Karten.

Der Sieg brachte Rheineck über den Strich. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Altstätten 1. Für Rheineck ist es der zweite Sieg in Serie. Rheineck konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Rheineck geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Arbon 05 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Schluein taucht nach der Niederlage unter den Strich. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 11. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Schluein hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Montlingen 1 kriegt es Schluein als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Telegramm: FC Rheineck 1 - US Schluein Ilanz 1 3:2 (1:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 9. Emin Djelassi 1:0. 44. Andri Michel 1:1. 47. Emin Djelassi 2:1. 64. Sattar Afzali 2:2. 88. Slobodan Aksic (Penalty) 3:2. – Rheineck: Petar Petrov, Fatih Akel, Lendim Ibrahimi, Blendard Ibrahimi, Florent Imeri, Alessandro Chiarello, Fatlum Aliu, Jetmir Lakna, Emin Djelassi, Ernis Spahiu, Flamur Bojaxhi. – Schluein: David Hornacek, Luzi Dermont, Livio Derungs, Gian Sgier, Aron Büchler, Nico D Atria, Serafin Bundi, Andri Michel, Tiziano Vinzens, Rui Filipe Gomes Machado, Sattar Afzali. – Verwarnungen: 34. Blendard Ibrahimi, 41. Serafin Bundi, 52. Lendim Ibrahimi, 60. Slobodan Aksic, 70. Alessandro Chiarello, 83. Mate Lekishvili, 84. Ernis Spahiu, 87. Aron Büchler, 87. Murat Leblebici, 95. Luzi Dermont.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - FC Altstätten 1 5:0, FC Rheineck 1 - US Schluein Ilanz 1 3:2

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 10 Spiele/26 Punkte (34:9). 2. FC Romanshorn 1 10/22 (27:12), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Montlingen 1 10/15 (24:21), 6. FC Au-Berneck 05 1 10/15 (14:17), 7. FC Vaduz 2 10/14 (19:15), 8. FC Arbon 05 1 10/12 (17:21), 9. FC St. Margrethen 1 10/9 (13:20), 10. FC Rheineck 1 10/9 (12:25), 11. US Schluein Ilanz 1 10/7 (14:28), 12. FC Altstätten 1 10/3 (11:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 12:34 Uhr.