4. Liga, Gruppe 3 Rheineck mit drei Punkten auswärts gegen Vaduz – Später Siegtreffer durch Fabian Krämer Sieg für Rheineck: Gegen Vaduz gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1.

Der Siegtreffer für Rheineck gelang Fabian Krämer in der 89. Minute. In der 48. Minute hatte Luca Müller Rheineck in Führung gebracht. Der Ausgleich für Vaduz fiel in der 52. Minute durch Oliver Klaus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Vaduz erhielten Valentin Goop (30.) und Konstantin Matt (45.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rheineck, Georgios Stella (71.) kassierte sie.

Rheineck hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Rheineck rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 3. Rheineck hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rheineck in einem Heimspiel mit FC Staad 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Für Vaduz war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Vaduz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Heiden 1 (Platz 9). Die Partie findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Vaduz 1 - FC Rheineck 1a 1:2 (0:0) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 48. Luca Müller 0:1. 52. Oliver Klaus 1:1. 89. Fabian Krämer 1:2. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Gabriel Meier, Martin Marxer, Valentin Goop, Manuel Brogle, Niels Hagen, Therry Brunner, Stephano Kaiser, Lukas Neunteufel, Emir Karaosman, Simon Tinner. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Luca Müller, Quentin Weber, Simon Jankovics, Imer Bekjiri, Georgios Stella, Vito Frano, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Fabian Krämer, Manuel Baumann, Artrid Kololli. – Verwarnungen: 30. Valentin Goop, 45. Konstantin Matt, 71. Georgios Stella.

