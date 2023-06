4. Liga, Gruppe 3 Rheineck holt sich drei Punkte gegen Eschen/Mauren – Fabian Krämer entscheidet Spiel Rheineck behielt im Spiel gegen Eschen/Mauren am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Rheineck gelang Fabian Krämer in der 69. Minute. In der 3. Minute hatte Georgios Stella Rheineck in Führung gebracht. Der Ausgleich für Eschen/Mauren fiel in der 44. Minute durch Mario Meier.

Gelbe Karten gab es bei Rheineck für Georgios Stella (54.), Joshua Braun (78.) und Vito Frano (86.). Die einzige gelbe Karte bei Eschen/Mauren erhielt: Niklas Marxer (84.)

Rheineck hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 44 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Rheineck um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 3. Rheineck hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheineck spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Heiden 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Mit der Niederlage rückt Eschen/Mauren in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 8. Eschen/Mauren hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschen/Mauren tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Montlingen 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Rheineck 1a - USV Eschen/Mauren 3 2:1 (1:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 3. Georgios Stella 1:0. 44. Mario Meier 1:1. 69. Fabian Krämer 2:1. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Mirco Bosshart, Luca Müller, Quentin Weber, Valon Aliu, Vito Frano, Joshua Braun, Fabian Krämer, Remo Gebert, Artrid Kololli, Georgios Stella. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Niels Ritter, Arda Sancar Uz, Damian Kranz, Nicolas Nipp, Nicolas Wohlwend, Raphael Zech, Robin Frommelt, Samuel Kieber, Mario Meier, Gabriele Raffaeli. – Verwarnungen: 54. Georgios Stella, 78. Joshua Braun, 84. Niklas Marxer, 86. Vito Frano.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 08:14 Uhr.