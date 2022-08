4. Liga, Gruppe 3 Rheineck gewinnt zum Auftakt klar gegen Au-Berneck 05 Sieg für Rheineck gegen Au-Berneck 05 zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:0.

Das Tor von Fabian Krämer in der 3. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Rheineck. Manuel Baumann sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rheineck. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominique Lapp in der 77. Minute, als er für Rheineck zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Au-Berneck 05 erhielten Tim Federer (51.) und Marc Weder (54.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rheineck, Joshua Braun (63.) kassierte sie.

Rheineck liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Rheineck spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Heiden 1 (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Nach dem ersten Spiel steht Au-Berneck 05 auf dem neunten Rang. Für Au-Berneck 05 geht es in einem Heimspiel gegen FC Vaduz 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (19.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Rheineck 1a - FC Au-Berneck 05 2 3:0 (1:0) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 3. Fabian Krämer 1:0. 60. Manuel Baumann 2:0. 77. Dominique Lapp 3:0. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Luca Müller, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Simon Jankovics, Marcel Niederer, Senad Krasniqi, Joshua Braun, Fabian Krämer, Manuel Baumann, Nderim Bektasi, Patrick Koch. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Tim Federer, Florian Staub, Andreas Sieber, Janis Lentini, Noah Blumenthal Sorell, Remo Weder, Roger Untersander, Marco Hanimann, Florian Knaus, Moritz Holling. – Verwarnungen: 51. Tim Federer, 54. Marc Weder, 63. Joshua Braun.

