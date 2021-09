4. Liga, Gruppe 3 Rheineck bezwingt Eschen/Mauren Rheineck gewinnt am Samstag zuhause gegen Eschen/Mauren 4:2.

Patrick Koch eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Rheineck das 1:0 markierte. Raphael Zech glich in der 39. Minute für Eschen/Mauren aus. Es hiess 1:1. Dominique Lapp erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rheineck.

Marcel Niederer erhöhte in der 46. Minute zur 3:1-Führung für Rheineck. Patrick Koch baute in der 82. Minute die Führung für Rheineck weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Michael Ott in der 89. Minute her, als er für Eschen/Mauren auf 2:4 verkürzte.

Bei Rheineck sah Astrit Gjinaj (87.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eschen/Mauren kassierte vier gelbe Karten.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rheineck. Neun Punkte bedeuten Rang 4. Rheineck hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheineck zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Montlingen 2. Das Spiel findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Nach der Niederlage büsst Eschen/Mauren einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Für Eschen/Mauren war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Eschen/Mauren verlor zudem erstmals zuhause.

Eschen/Mauren tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Heiden 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Rheineck 2 - USV Eschen/Mauren 3 4:2 (3:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 22. Patrick Koch 1:0. 39. Raphael Zech 1:1. 43. Dominique Lapp 2:1. 46. Marcel Niederer 3:1. 82. Patrick Koch 4:1. 89. Michael Ott 4:2. – Rheineck: Astrit Gjinaj, Yves Hüttenmoser, Mirco Paternoster, Denis Benz, Mirco Bosshart, Raphael Frei, Vito Frano, Luca Müller, Marcel Niederer, Dominique Lapp, Patrick Koch. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Michael Ott, Julian Kuster, Damian Kranz, Adrian Hug, Cetin Yüksel, Raphael Zech, Nicolas Nipp, Raphael Goop, Saltuk Semiz, Joshua Eggenberger. – Verwarnungen: 32. Joshua Eggenberger, 41. Michael Ott, 87. Damian Kranz, 93. Patrick Batliner – Ausschluss: 87. Astrit Gjinaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Montlingen 2 - FC Ruggell 2 2:3, FC Heiden 1 - FC Rebstein 2a 1:1, FC Rheineck 2 - USV Eschen/Mauren 3 4:2

Tabelle: 1. FC Heiden 1 5 Spiele/11 Punkte (14:6). 2. FC Ruggell 2 5/10 (12:7), 3. FC Montlingen 2 5/9 (15:11), 4. FC Rheineck 2 5/9 (10:13), 5. FC Rebstein 2a 5/8 (12:8), 6. FC Triesenberg 2 5/6 (8:8), 7. USV Eschen/Mauren 3 5/6 (9:11), 8. FC Altstätten 2 5/6 (10:12), 9. FC Au-Berneck 05 2 5/4 (5:12), 10. FC Staad 2 5/2 (6:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 00:48 Uhr.