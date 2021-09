4. Liga, Gruppe 4 Rebstein und Rotmonten spielen Remis Je ein Punkt für Rebstein und Rotmonten: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Rebstein zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 59. Minute traf Sandro Bührer für Rotmonten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotmonten für Simone Caputo (20.) und Nicolas Welte (53.). Eine Verwarnung gab es für Rebstein, nämlich für Sokol Thaci (41.).

In der Abwehr gehört Rebstein zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Rebstein bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 4. Rebstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rebstein spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Teufen-Bühler 2 Grp. (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Nach dem Unentschieden büsst Rotmonten in der Tabelle ein und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 8. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Rotmonten hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rotmonten in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Speicher 1 (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: FC Rebstein 2b - FC Rotmonten SG 1 1:1 (0:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 49. Marc Oehler 1:0. 59. Sandro Bührer 1:1. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Sokol Thaci, Marcel Rüegg, Roland Bürki, Luca Rohner, Marc Oehler, Michel Seitz, Raphael Ulmann, Urs Breitenmoser, Bekim Asipi, Roman Eggert. – Rotmonten: Rafael Weber, David Jenny, Tobias Bührer, Elias Tlais, Nicolas Welte, Simone Caputo, José Edoardo Goncalves, Luc Bürki, Gabriel De Luca, Sandro Bührer, Simone Tolomei. – Verwarnungen: 20. Simone Caputo, 41. Sokol Thaci, 53. Nicolas Welte.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rebstein 2b - FC Rotmonten SG 1 1:1, FC Teufen-Bühler 2 Grp. - FC Urnäsch 1 1:5, FC Fortuna SG 1 - FC Appenzell 2 1:1, FC Herisau 2 - FK Jedinstvo SG 1 1:4

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 5 Spiele/11 Punkte (17:8). 2. FC St. Otmar 1 4/10 (14:6), 3. FC Fortuna SG 1 5/9 (13:9), 4. FC Rebstein 2b 5/8 (8:6), 5. FC Herisau 2 5/7 (9:8), 6. FK Jedinstvo SG 1 5/6 (14:12), 7. FC Speicher 1 4/5 (7:8), 8. FC Rotmonten SG 1 5/4 (14:16), 9. FC Appenzell 2 5/2 (10:22), 10. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 5/2 (9:20).

