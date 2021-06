3. Liga, Gruppe 2 Rebstein stolpert gegen Teufen Überraschender Sieg für Teufen: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Rebstein (5. Rang) zuhause 3:1 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Teufen: Roman Neuländner brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. In der 31. Minute baute Roman Ehrbar den Vorsprung für Teufen auf zwei Tore aus (2:0). In der 36. Minute gelang Rebstein (Florian Nüesch) der Anschlusstreffer (1:2). In der 86. Minute erhöhte Cyrill Rohner auf 3:1 für Teufen.

Bei Teufen erhielten Gian Clavadetscher (49.) und Steve Knechtle (64.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rebstein für Valentino Tomasic (58.) und Marcel Dürr (59.).

Die Tabellensituation bleibt für Teufen unverändert. Elf Punkte bedeuten Rang 10. Teufen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rüthi 1. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Nach der Niederlage büsst Rebstein drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Rebstein hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rebstein tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Steinach 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Teufen 1 - FC Rebstein 1 3:1 (2:1) - Göbsimühle, Bühler – Tore: 28. Roman Neuländner 1:0. 31. Roman Ehrbar 2:0. 36. Florian Nüesch 2:1. 86. Cyrill Rohner 3:1. – Teufen: Sandro Ehrbar, Luca Locher, Claudio Fässler, Gian Clavadetscher, Steve Knechtle, Ramon Germann, Roman Neuländner, Cyrill Rohner, Roman Ehrbar, Fabio Panella, Lukas Kern. – Rebstein: Kim Gremminger, Marcel Dürr, Sascha Haltiner, Emre Kocabas, Dominik Eugster, Simon Schranz, Valentino Tomasic, Rico Köppel, Philip Baumgartner, Florian Nüesch, Timon Cabezas. – Verwarnungen: 49. Gian Clavadetscher, 58. Valentino Tomasic, 59. Marcel Dürr, 64. Steve Knechtle.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Heiden 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 0:4, FC Teufen 1 - FC Rebstein 1 3:1, FC Appenzell 1 - FC Rüthi 1 5:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Speicher 1 5:0

Tabelle: 1. FC Steinach 1 9 Spiele/23 Punkte (30:11). 2. KF Dardania St. Gallen 1 9/21 (30:12), 3. FC Rüthi 1 10/19 (31:23), 4. FC Appenzell 1 10/14 (27:19), 5. FC Widnau 2 9/13 (24:23), 6. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/13 (18:17), 7. USV Eschen/Mauren 2 10/13 (17:16), 8. FC Rebstein 1 10/13 (20:21), 9. FC Rorschach-Goldach 17 2 10/12 (18:26), 10. FC Teufen 1 10/11 (25:35), 11. FC Speicher 1 10/8 (25:34), 12. FC Heiden 1 10/4 (10:38).

