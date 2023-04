3. Liga, Gruppe 2 Rebstein mit Sieg gegen Rüthi – Siegtreffer in allerletzter Minute Rüthi lag gegen Rebstein deutlich vorne, nämlich 2:0 (50. Minute) - und verlor dennoch. Rebstein feiert einen 3:2-Heimsieg.

(chm)

Rüthi ging bis zur 50. Minute mit zwei Toren in Führung. Joris Hallauer eröffnete in der 38. Minute das Skore, als er für Rüthi das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rüthi stellte Argurian Bojaxhi in Minute 50 her.

Zunächst gelang Alessandro Gottscher der Anschlusstreffer. Dann kehrte Rebstein das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Andrej Dursun in der 80. Minute erfolgreich, dann traf Luka Dursun elf Minuten später zum 3:2.

Bei Rüthi sah Michael Heeb (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Genti Seljmani (62.), Michael Heeb (70.) und Pascal Zäch (79.). Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Andrej Dursun (80.)

Zahlreiche Gegentore sind für Rüthi ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 11).

Rebstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 6. Rebstein hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Rebstein geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Glarus 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Für Rüthi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Rüthi hat bisher dreimal gewonnen und zehnmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Rüthi daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bad Ragaz 1. Das Spiel findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Rüthi 1 3:2 (0:1) - Birkenau, Rebstein – Tore: 38. Joris Hallauer 0:1. 50. Argurian Bojaxhi 0:2. 58. Alessandro Gottscher 1:2. 80. Andrej Dursun 2:2. 91. Luka Dursun 3:2. – Rebstein: Dominik Roth, Sascha Haltiner, Emre Kocabas, Johannes Hirschbühl, Farid Fousseni, Simon Schranz, Andrej Dursun, Valentino Tomasic, Kevin Steiger, Rico Köppel, Philip Baumgartner. – Ruethi: Joris Hallauer, Andrin Kobler, Nino Schnüriger, Besart Shoshi, Michael Heeb, Robin Sonderegger, Batuhan Karakas, Pascal Zäch, Genti Seljmani, Argurian Bojaxhi, Bernhard Allgäuer. – Verwarnungen: 62. Genti Seljmani, 70. Michael Heeb, 79. Pascal Zäch, 80. Andrej Dursun – Ausschluss: 80. Michael Heeb.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 00:51 Uhr.