3. Liga, Gruppe 2 Rebstein mit drei Punkten auswärts gegen Schmerikon Rebstein gewinnt am Sonntag auswärts gegen Schmerikon 2:0.

(chm)

In der 24. Minute schoss Valentino Tomasic Rebstein mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der Schlussphase (91. Minute) erhöhte sodann Alessandro Gottscher noch zum Endresultat von 2:0

Bei Rebstein erhielten Nico Dietrich (75.) und Rico Köppel (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Schmerikon für Erdi Misirli (59.) und Rafael Batista de Lemos (87.).

Rebstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 7. Rebstein hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bad Ragaz 1. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Nach der Niederlage büsst Schmerikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Schmerikon war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schmerikon trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rüthi 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Rebstein 1 0:2 (0:1) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 24. Valentino Tomasic (Penalty) 0:1.91. Alessandro Gottscher 0:2. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Devlin Boller, Curdin Lindemann, Kevin Fehr, Ruben Kleber, Remo Haindler, Gabriel Sabljic, Léonce Birchler, Onur Pehlivan, Ital Späth, Marcel Kluge. – Rebstein: Dominik Roth, Piratheesh Kamalanathan, Joshua Böhrer, Emre Kocabas, Nico Dietrich, Rico Köppel, Valentino Tomasic, Philip Baumgartner, Simon Schranz, Andrin Cabezas, Björn Ergens. – Verwarnungen: 59. Erdi Misirli, 75. Nico Dietrich, 86. Rico Köppel, 87. Rafael Batista de Lemos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 01:11 Uhr.

