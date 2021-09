3. Liga, Gruppe 2 Rebstein mit Auswärtserfolg bei Widnau – Siegtreffer durch Philip Baumgartner Sieg für Rebstein: Gegen Widnau gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rebstein das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 80. Minute war Philip Baumgartner.

Zum Auftakt der Partie hatte Alban Lufi sein Team in der 6. Minute in Führung geschossen. Rebstein glich in der 28. Minute durch Andrin Cabezas aus. In der 62. Minute war es an Aaron Heule, Widnau 2:1 in Führung zu bringen. Gleichstand war in der 66. Minute hergestellt: Florian Nüesch traf für Rebstein.

Gelbe Karten gab es bei Rebstein für Philip Baumgartner (24.) und Simon Schranz (84.). Bei Widnau erhielten Valentin Aggeler (66.) und Aaron Heule (91.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Widnau ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 19 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Rebstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Für Rebstein ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Rebstein ging unentschieden aus. Rebstein konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rebstein spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Triesenberg 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Widnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Widnau hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Widnau tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Rebstein 1 2:3 (1:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 6. Alban Lufi 1:0. 28. Andrin Cabezas 1:1. 62. Aaron Heule 2:1. 66. Florian Nüesch 2:2. 80. Philip Baumgartner 2:3. – Widnau: Murat Karabulut, Pascal Koller, Roman Weber, Valentin Aggeler, Raphael Frei, Gabriele Lamorte, Noe Rieser, Aleksandar Radisic, Alban Lufi, Helmar Andrade, Aaron Heule. – Rebstein: Dominik Roth, Fabian Finger, Philip Baumgartner, Mario Vlahovic, Farid Fousseni, Simon Schranz, Alessio Celentano, Rico Köppel, Björn Ergens, Andrin Cabezas, Magno Hartmann. – Verwarnungen: 24. Philip Baumgartner, 66. Valentin Aggeler, 84. Simon Schranz, 91. Aaron Heule.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Rebstein 1 2:3, FC Buchs 1 - FC Staad 1 3:1

Tabelle: 1. FC Buchs 1 5 Spiele/13 Punkte (14:4). 2. FC Staad 1 5/10 (17:4), 3. FC Altstätten 1 5/10 (11:8), 4. FC Rebstein 1 5/10 (8:8), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 5/9 (16:10), 6. FC Schaan 1 5/9 (13:7), 7. FC Rüthi 1 5/6 (9:13), 8. FC Triesenberg 1 4/4 (4:8), 9. FC Triesen 1 5/4 (11:15), 10. USV Eschen/Mauren 2 4/3 (5:16), 11. FC Widnau 2 5/3 (10:19), 12. FC Rheineck 1 5/3 (7:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 19:11 Uhr.