3. Liga, Gruppe 2 Rebstein holt sich drei Punkte gegen Schmerikon Rebstein behielt im Spiel gegen Schmerikon am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

Philip Baumgartner erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rebstein. In der Schlussphase (87. Minute) erhöhte sodann Andrej Dursun noch zum Endresultat von 2:0

Bei Schmerikon sah Lawen Salih (44.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enes Aydin (31.) und Marcel Kluge (50.). Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Simon Schranz (80.)

In der Abwehr gehört Rebstein zu den Besten: Die total 28 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Rebstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 5. Rebstein hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bad Ragaz 1. Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (16.00 Uhr, Ri).

Für Schmerikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Für Schmerikon war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Auf Schmerikon wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Rüthi 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Mai (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Schmerikon 1 2:0 (1:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 34. Philip Baumgartner 1:0. 87. Andrej Dursun 2:0. – Rebstein: Dominik Roth, Marcel Dürr, Emre Kocabas, Johannes Hirschbühl, Nico Dietrich, Simon Schranz, Kevin Steiger, Luka Dursun, Alessandro Gottscher, Rico Köppel, Philip Baumgartner. – Schmerikon: Leonis Sakipi, Nevio Marchionna, Enes Aydin, Léonce Birchler, Devlin Boller, Damir Omerasevic, Onur Pehlivan, Ugur Pehlivan, Rafael Batista de Lemos, Marcel Kluge, Lawen Salih. – Verwarnungen: 31. Enes Aydin, 50. Marcel Kluge, 80. Simon Schranz – Ausschluss: 44. Lawen Salih.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:17 Uhr.