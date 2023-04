4. Liga, Gruppe 3 Rebstein holt sich drei Punkte gegen Eschen/Mauren Sieg für Rebstein: Gegen Eschen/Mauren gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Samed Emini traf in der 13. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rebstein. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Schmid in der 36. Minute. Er traf zum 2:0 für Rebstein.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein erhielten Nico Dietrich (80.) und Simon Bucher (90.) eine gelbe Karte. Für Eschen/Mauren gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Rebstein nicht verändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Rebstein hat bisher fünfmal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Rebstein geht es auswärts gegen FC Au-Berneck 05 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.00 Uhr, Degern, Au).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Eschen/Mauren hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschen/Mauren spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altstätten 2a (Platz 5). Die Partie findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Rebstein 2a - USV Eschen/Mauren 3 2:0 (2:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 13. Samed Emini 1:0. 36. Jan Schmid 2:0. – Rebstein: Kai Gremminger, Philipp Aregger, Izzet Yavuz, Dominic Gächter, Nico Dietrich, Marco Keel, Fatlum Rasiti, Jan Schmid, Tahir Redzepi, Fabian Oertle, Samed Emini. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Samuel Kieber, Julian Kuster, Damian Kranz, Niels Ritter, Nicolas Wohlwend, Raphael Zech, Michael Ott, Mario Meier, Nicolas Nipp, Gabriele Raffaeli. – Verwarnungen: 80. Nico Dietrich, 90. Simon Bucher.

