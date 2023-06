3. Liga, Gruppe 2 Rebstein gewinnt klar gegen Balzers Rebstein gewinnt am Sonntag auswärts gegen Balzers 5:2.

(chm)

Balzers erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Sandro Wegmann ging das Team in der 7. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 13. Minute, als Philip Baumgartner für Rebstein traf.

Danach drehte Rebstein auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch vier weitere Tore, während Balzers ein Tor gelang (zum 2:5 (90. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Rebstein waren: Rico Köppel (2 Treffer), Philip Baumgartner (2 Treffer) und Andrej Dursun (1 Treffer). Die Torschützen für Balzers waren: Sandro Wegmann und Raphael Auer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Rebstein nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Rebstein die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Balzers kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 57 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Rebstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 5. Für Rebstein ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Rebstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Balzers einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 11. Balzers hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Balzers ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Rebstein 1 2:5 (1:4) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 7. Sandro Wegmann 1:0. 13. Philip Baumgartner 1:1. 20. Rico Köppel 1:2. 23. Rico Köppel 1:3. 44. Andrej Dursun 1:4. 61. Philip Baumgartner 1:5. 90. Raphael Auer 2:5. – Balzers: Selim Bajrami, Manuel Nipp, Yannick Heeb, Laurin Stocker, Dany Ferreira Eido, Noah Miler, Ramon Serralva Marques, Jonas Schmidle, Kevin Ferreira Eido, Sandro Wegmann, Raphael Auer. – Rebstein: Dominik Roth, Farid Fousseni, Sascha Haltiner, Johannes Hirschbühl, Piratheesh Kamalanathan, Luka Dursun, Nedim Murati, Rico Köppel, Andrej Dursun, Kevin Steiger, Philip Baumgartner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 03:31 Uhr.