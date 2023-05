4. Liga, Gruppe 3 Rebstein gewinnt deutlich gegen Vaduz Rebstein behielt im Spiel gegen Vaduz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Nderim Bektasi brachte Rebstein 1:0 in Führung (25. Minute). Rebstein baute die Führung in der 39. Minute (Samed Emini) weiter aus (2:0). Fünf Minuten dauerte es, ehe Samed Emini erneut erfolgreich war. Er traf in der 44. Minute zum 3:0 für Rebstein.

Rebstein erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Kevin Steiger weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tahir Redzepi in der 61. Minute, als er für Rebstein zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein erhielten Dominic Gächter (83.) und Kevin Steiger (84.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Vaduz, nämlich für Gabriel Meier (67.).

Die Abwehr von Vaduz kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Rebstein nicht verändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Rebstein hat bisher siebenmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Rebstein geht es auswärts gegen FC Staad 2 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 19. Mai statt (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Vaduz hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Vaduz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Altstätten 2a. Diese Begegnung findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Rebstein 2a - FC Vaduz 1 5:0 (3:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 25. Nderim Bektasi 1:0. 39. Samed Emini 2:0. 44. Samed Emini 3:0. 52. Kevin Steiger 4:0. 61. Tahir Redzepi 5:0. – Rebstein: Janis Fehr, Lars Sonderegger, Izzet Yavuz, Dominic Gächter, Alan Müller, Philipp Aregger, Kevin Steiger, Kustrim Fazliji, Nderim Bektasi, Samed Emini, Tahir Redzepi. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Gabriel Meier, Valentin Goop, Martin Marxer, Manuel Brogle, Stephano Kaiser, Vincenzo Vaccaro, Kevin Piecha, Amine El Hajjam, Tebogo Andile Sasa, Gabrijel Filipovic. – Verwarnungen: 67. Gabriel Meier, 83. Dominic Gächter, 84. Kevin Steiger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 18:36 Uhr.