3. Liga, Gruppe 2 Rebstein gewinnt deutlich gegen Flums Rebstein behielt im Spiel gegen Flums am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Kevin Steiger brachte Rebstein 1:0 in Führung (7. Minute). In der 19. Minute baute der gleiche Kevin Steiger die Führung für Rebstein weiter aus. Rebstein erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Simon Schranz weiter auf 3:0.

Andrej Dursun baute in der 78. Minute die Führung für Rebstein weiter aus (4:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Andrej Dursun in der 89. Minute für das 5:0 für Rebstein.

Bei Rebstein erhielten Emre Kocabas (34.) und Valentino Tomasic (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Flums für Kevin Karisik (29.) und Adrian Santa (84.).

In den bisherigen Spielen ist Rebstein nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Rebstein die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rebstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 6. Rebstein hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rebstein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Balzers 2 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Flums hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 9. Für Flums war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Flums tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bad Ragaz 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Flums 1 5:0 (2:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 7. Kevin Steiger 1:0. 19. Kevin Steiger 2:0. 56. Simon Schranz 3:0. 78. Andrej Dursun 4:0. 89. Andrej Dursun 5:0. – Rebstein: Dominik Roth, Farid Fousseni, Piratheesh Kamalanathan, Emre Kocabas, Marcel Dürr, Luka Dursun, Valentino Tomasic, Alessandro Gottscher, Simon Schranz, Florian Nüesch, Kevin Steiger. – Flums: Fatlind Aliji, Curdin Schaffhauser, Sead Ramadani, Andreas Nadig, Dardan Bibaj, Pascal Kurath, Janik Walser, Kevin Karisik, Valon Aliji, Robin Novoa, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 29. Kevin Karisik, 34. Emre Kocabas, 82. Valentino Tomasic, 84. Adrian Santa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 00:38 Uhr.