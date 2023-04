4. Liga, Gruppe 3 Rebstein beendet Niederlagenserie gegen Rheineck Sieg für Rebstein nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Rheineck gewinnt Rebstein am Samstag zuhause 3:0.

In der 20. Minute schoss Izzet Yavuz Rebstein mittels Elfmeter in Führung (1:0). Das Eigentor von Simon Jankovics (37. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für Rebstein. Das letzte Tor der Partie erzielte Kustrim Fazliji, der in der 59. Minute die Führung für Rebstein auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Izzet Yavuz (15.) die einzige gelbe Karte bei Rheineck erhielt: Djenis Bajrami (19.)

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Keine Änderung in der Tabelle für Rebstein: Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 7. Rebstein hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Rebstein trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Heiden 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Nach der Niederlage büsst Rheineck einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Rheineck war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Rheineck verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Rheineck wartet im nächsten Spiel daheim das viertplatzierte Team FC Altstätten 2a, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Rebstein 2a - FC Rheineck 1a 3:0 (2:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 20. Izzet Yavuz (Penalty) 1:0.37. Eigentor (Simon Jankovics) 2:0.59. Kustrim Fazliji 3:0. – Rebstein: Kai Gremminger, Florian Nüesch, Yanik Ryffel, Izzet Yavuz, David Giovetti de Almeida, Marco Keel, Kustrim Fazliji, Nedim Murati, Samed Emini, Jan Schmid, Fabian Oertle. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Remo Gebert, Quentin Weber, Simon Jankovics, Djenis Bajrami, Manuel Baumann, Vito Frano, Luca Müller, Raoul Sommer, Fabian Krämer, Artrid Kololli. – Verwarnungen: 15. Izzet Yavuz, 19. Djenis Bajrami.

