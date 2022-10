Frauen 2. Liga Rapperswil-Jona mit Sieg gegen Weinfelden-Bürglen – Später Siegtreffer Sieg für Rapperswil-Jona: Gegen Weinfelden-Bürglen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Rapperswil-Jona gelang Lia Pagotto in der 88. Minute. In der 29. Minute hatte Camy Nyffeler Rapperswil-Jona in Führung gebracht. Der Ausgleich für Weinfelden-Bürglen fiel in der 70. Minute durch Nadine Scheurer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Laura Marchionna von Rapperswil-Jona erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Rapperswil-Jona zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 3).

Rapperswil-Jona machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 3. Rapperswil-Jona hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (19.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Weinfelden-Bürglen verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Weinfelden-Bürglen gingen unentschieden aus.

Weinfelden-Bürglen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Triesen 1 Grp. (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Weinfelden-Berg 1 Grp. 2:1 (1:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 29. Camy Nyffeler 1:0. 70. Nadine Scheurer 1:1. 88. Lia Pagotto 2:1. – Rapperswil-Jona: Alessia Christen, Aline Dittner, Laura Jacoviello, Laura Marchionna, Aurora De Col, Luana Ammann, Patrizia Altorfer, Laura Matic, Corina Kämpfer, Camy Nyffeler, Lia Pagotto. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Pascale Merz, Michelle Alder, Salome Kutter, Meret Martin, Valmira Lutfi, Indira Djegoja, Nadine Scheurer, Caroline Frei, Tanja Zbinden, Rita De Oliveira Gomes. – Verwarnungen: 55. Laura Marchionna.

