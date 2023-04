Frauen 2. Liga Rapperswil-Jona gewinnt deutlich gegen Uzwil Rapperswil-Jona behielt im Spiel gegen Uzwil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Damiana Antonazzo traf in der 26. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rapperswil-Jona. Mit ihrem Tor in der 34. Minute brachte Patrizia Altorfer Rapperswil-Jona mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Monica Meijer baute in der 63. Minute die Führung für Rapperswil-Jona weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Laura Jacoviello, die in der 88. Minute die Führung für Rapperswil-Jona auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Rapperswil-Jona gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rapperswil-Jona die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rapperswil-Jona machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Rapperswil-Jona hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rapperswil-Jona auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Triesen 1 Grp. (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Mit der Niederlage rückt Uzwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 8. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Triesen 1 Grp. (Platz 4). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Uzwil 1 4:0 (2:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 26. Damiana Antonazzo 1:0. 34. Patrizia Altorfer 2:0. 63. Monica Meijer 3:0. 88. Laura Jacoviello 4:0. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Sari Bürer, Luana Ammann, Alessia Christen, Aurora De Col, Damiana Antonazzo, Patrizia Altorfer, Viola Kohler, Laura Marchionna, Lia Pagotto, Lorena Dörig. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Jana Vettiger, Silja Weibel, Alissa Lenz, Sarah Moser, Maura Giulia Pala, Luana Specchia, Stefanie Lämmler, Fabienne Gämperle, Marina Frick. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

