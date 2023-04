3. Liga, Gruppe 4 Ramon Hinder rettet Berg einen Punkt gegen Münchwilen 1:1 lautet das Resultat zwischen Münchwilen und Berg. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

In der 31. Minute schoss Aaron Eberli das 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Ramon Hinder traf in der 93. Minute für Münchwilen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchwilen sah Patryk Pioter Walos (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Patryk Pioter Walos (32.). Berg behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation hat sich für Münchwilen nicht verändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 10. Münchwilen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Dussnang 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Berg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Berg hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Berg auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zuzwil 1. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - SC Berg 1 1:1 (1:0) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 31. Aaron Eberli 1:0. 93. Ramon Hinder 1:1. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Predrag Lapcevic, Lucian Nicola, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Florentin Marku, Marco Caetano Falcao, Patryk Pioter Walos, Agostino Curatolo, Aaron Eberli, Colin Keller. – Berg: Franco Gaccioli, Fabian Helfenberger, Ramon Hinder, Malik Neusch, Alexander Thurmaier, Mauro Zingg, Manuel Brugger, Cristiano Lourenco Alves, Elias Papadopoulos, Jannis Stahel, Thomas Bernet. – Verwarnungen: 32. Patryk Pioter Walos – Ausschluss: 90. Patryk Pioter Walos.

