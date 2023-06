Frauen 3. Liga Ragavi Mahendrarajah rettet Chur einen Punkt gegen Staad Staad und Chur spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Chur einen Punkt, als Ragavi Mahendrarajah in der 93. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Chur: Ragavi Mahendrarajah hatte mit dem ersten Tor der Partie (3. Minut.) chur 1:0 in Führung gebracht. Stefanie Renn glich in der 46. Minute für Staad aus. Es hiess 1:1. Rafaela Bisquolm brachte Staad 2:1 in Führung (48. Minute).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Staad nicht verändert. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 4. Staad hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Staad spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Balzers 2 Grp. (Platz 6). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (15.30 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Chur hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 2. Chur hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Chur ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Staad 2 - Chur 97 1 Grp. 2:2 (1:1) - Bützel, Staad – Tore: 3. Ragavi Mahendrarajah 0:1. 46. Stefanie Renn 1:1. 48. Rafaela Bisquolm 2:1. 93. Ragavi Mahendrarajah 2:2. – Staad: Lorena Knupp, Claudia Hausmann, Fabienne Liesch, Martina Sätteli, Andrea Grüninger, Flavia Schmid, Asya Varoglu, Bettina Peter, Aylin Schmid, Alexandra Roth, Aaliyah Schiavo. – Chur: Chiara Beccaria, Nadine Arpagaus, Michaela Kant, Sindarella Eftimova, Giulia Defuns, Sina Gees, Priscilla de Sousa Silva, Sara Chindamo, Ragavi Mahendrarajah, Jana Marti, Magdalena Marojevic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

