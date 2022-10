4. Liga, Gruppe 7 Raffael Büsser führt Ebnat-Kappel mit drei Toren zum Sieg gegen Zuzwil Ebnat-Kappel reiht Sieg an Sieg: Gegen Zuzwil hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 7:2

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Ebnat-Kappel über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 2:2 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Zuzwil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (18. Minute) und zum 2:2 (24. Minute).

Matchwinner für Ebnat-Kappel war Raffael Büsser, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Ebnat-Kappel waren: Lars Götte (2 Treffer), Marius Schwabe (1 Treffer) und Jonas Diener (1 Treffe.) einziger Torschütze für Zuzwil war: Fredrik Bolt (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Ebnat-Kappel erhielt: Stefan Hinterberger (36.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuzwil, Lukas Gutmann (31.) kassierte sie.

In der Gruppe ist Ebnat-Kappel in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Die total 22 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match.

Die Abwehr von Zuzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 9).

Ebnat-Kappel bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 18 Punkten. Ebnat-Kappel hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Ebnat-Kappel spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Weinfelden-Bürglen 1b (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Nach der Niederlage büsst Zuzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Zuzwil hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Für Zuzwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederstetten 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Zuzwil 2 7:2 (2:2) - Untersand, Ebnat – Tore: 12. Lars Götte 1:0. 16. Marius Schwabe 2:0. 18. Fredrik Bolt 2:1. 24. Fredrik Bolt 2:2. 49. Lars Götte 3:2. 63. Raffael Büsser 4:2. 64. Raffael Büsser 5:2. 69. Raffael Büsser 6:2. 88. Jonas Diener 7:2. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Dominic Aerne, Simon Götte, Stefan Hinterberger, Basil Güttinger, Robin Keller, Marlon Figaro, Marco Giger, Marius Schwabe, Lars Götte, Raffael Büsser. – Zuzwil: Lars Fässler, Joel Leutenegger, Lukas Gutmann, Joel Breu, Leandro Eichholzer, Janik Zehnder, Philipp Egli, Yannik Aeberhard, Fredrik Bolt, Igor Küttel, Jan Fässler. – Verwarnungen: 31. Lukas Gutmann, 36. Stefan Hinterberger.

