4. Liga, Gruppe 7 Raffael Büsser führt Ebnat-Kappel mit drei Toren zum Sieg gegen Bazenheid Ebnat-Kappel gewinnt am Freitag auswärts gegen Bazenheid 6:1.

In der zweiten Halbzeit erzielte Ebnat-Kappel über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Bazenheid war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Matchwinner für Ebnat-Kappel war Raffael Büsser, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Ebnat-Kappel waren: Marius Schwabe (2 Treffer) und Lars Götte (1 Treffe.) einziger Torschütze für Bazenheid war: Mike Kolwe (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Bazenheid sah Sandro Brägger (60.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Bazenheid weitere vier gelbe Karten. Bei Ebnat-Kappel erhielten Marius Schwabe (13.) und Yannis Tschumper (73.) eine gelbe Karte.

Ebnat-Kappel schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 57 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bazenheid ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 59 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 10).

Ebnat-Kappel behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 39 Punkten. Für Ebnat-Kappel ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Ebnat-Kappel in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Frauenfeld 2a zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Für Bazenheid hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Bazenheid hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bazenheid geht es auswärts gegen FC Weinfelden-Bürglen 1b (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Bazenheid 2 - FC Ebnat-Kappel 1 1:6 (1:1) - Ifang, Bazenheid – Tore: 32. Lars Götte 0:1. 46. Mike Kolwe 1:1. 55. Marius Schwabe 1:2. 60. Marius Schwabe 1:3. 79. Raffael Büsser 1:4. 87. Raffael Büsser 1:5. 88. Raffael Büsser 1:6. – Bazenheid: Jérémie Cadalbert, Maik Bernhardsgrütter, Andrin Holenstein, Sandro Brägger, Raphael Koch, Andreas Scherrer, Jan Bernhardsgrütter, Mike Kolwe, Marco Bischofberger, Argetim Beluli, Avni Elmazi. – Ebnatkappel: Tiziano Hilbi, Basil Güttinger, Simon Götte, Gökhan Arslan, Nils Hug, Roman Kipfer, Marco Giger, Marius Schwabe, Lukas Romer, Lars Götte, Raffael Büsser. – Verwarnungen: 8. Raphael Koch, 13. Marius Schwabe, 13. Sandro Brägger, 25. Mike Kolwe, 42. Marco Bischofberger, 73. Yannis Tschumper – Ausschluss: 60. Sandro Brägger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 09:20 Uhr.