4. Liga, Gruppe 7 Pfyn mit Sieg gegen Bazenheid – Siegtreffer in allerletzter Minute Bazenheid lag gegen Pfyn deutlich vorne, nämlich 2:0 (11. Minute) - und verlor dennoch. Pfyn feiert einen 4:3-Heimsieg.

Das erste Tor der Partie fiel für Bazenheid: Andreas Scherrer brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. In der 11. Minute baute Fabian Hinder den Vorsprung für Bazenheid auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Pfyn zum 1:2 kam in der 14. Minute. Verantwortlich dafür war Robin Stalder.

Gleichstand stellte Gérôme Leupin durch seinen Treffer für Pfyn in der 34. Minute her. In der 62. Minute war es an Simon Peterhans, Pfyn 3:2 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für Bazenheid traf Fabian Hinder in der 81. Minute. In den Schlussminuten machte Silvan Waldvogel alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Pfyn den Sieg.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Bazenheid. Die einzige gelbe Karte bei Pfyn erhielt: Simon Peterhans (73.)

Pfyn verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Pfyn ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Pfyn daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ebnat-Kappel 1. Das Spiel findet am Donnerstag (9. September) statt (20.15 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

In der Tabelle liegt Bazenheid weiterhin auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Bazenheid hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Bazenheid spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wängi 2 (Platz 7). Das Spiel findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Telegramm: FC Pfyn 1 - FC Bazenheid 2 4:3 (2:2) - Obere Wiide, Pfyn – Tore: 4. Andreas Scherrer 0:1. 11. Fabian Hinder 0:2. 14. Robin Stalder 1:2. 34. Gérôme Leupin 2:2. 62. Simon Peterhans 3:2. 81. Fabian Hinder 3:3. 90. Silvan Waldvogel 4:3. – Pfyn: Dimitri Bertschinger, Matthias Blum, Giovanni Taveira Jorio Esposito, Silvan Waldvogel, Dominik Rietmann, Linus Beerli, Robin Stalder, Dino Wettach, Gérôme Leupin, Anastasio Conte, Stefan Marolf. – Bazenheid: Moreno Tarnutzer, Damian Scherrer, Mike Kolwe, Sandro Brägger, Marco Bischofberger, Samir Aljimi, Andreas Scherrer, Maik Bernhardsgrütter, Avni Elmazi, Argetim Beluli, Gianluca Vizzo. – Verwarnungen: 36. Mike Kolwe, 40. Argetim Beluli, 63. Almir Elkaz, 73. Simon Peterhans, 76. Ali Gelebek.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Pfyn 1 - FC Bazenheid 2 4:3, FC Ebnat-Kappel 1 - FC Niederstetten 1 4:1, FC Kirchberg 1 - FC Eschlikon 1 2:1

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 3 Spiele/9 Punkte (17:1). 2. FC Kirchberg 1 3/9 (10:4), 3. FC Bazenheid 2 3/6 (12:9), 4. FC Pfyn 1 3/6 (11:9), 5. FC Eschlikon 1 3/3 (8:6), 6. FC Niederstetten 1 3/3 (9:10), 7. FC Wängi 2 2/1 (4:5), 8. FC Wattwil Bunt 1929 2 2/1 (4:9), 9. FC Littenheid 1 2/0 (0:17), 10. FC Frauenfeld 3 2/0 (4:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:07 Uhr.