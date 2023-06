4. Liga, Gruppe 6 Pfyn mit drei Punkten auswärts gegen Eschlikon – Siegtreffer durch Josh Nicklaus Pfyn behielt im Spiel gegen Eschlikon am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Pfyn der einzige Treffer der Partie. In der 43. Minute schoss Josh Nicklaus das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ramon Müller von Eschlikon erhielt in der 14. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Pfyn zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Pfyn: Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Pfyn ist es der zweite Sieg in Serie.

Pfyn spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: AS Calcio Kreuzlingen 2 (Rang 10). Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Nach der Niederlage büsst Eschlikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 6. Eschlikon hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschlikon in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wängi 2 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Eschlikon 1 - FC Pfyn 1 0:1 (0:1) - Herdern, Eschlikon – Tor: 43. Josh Nicklaus 0:1. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Ruven Müller, Jaris Mettler, Flurin Nigg, Alain Schöpfer, Moritz Dübi, Mike Müller, Axel Fürrutter, Ramon Müller, Bode Obwegeser, Renito Müller. – Pfyn: Joël Leemann, Matthias Blum, Silvan Waldvogel, Daniel Frei, Remo Schneider, Dino Wettach, Linus Beerli, Jason Depeder, Josh Nicklaus, Stefan Marolf, Gérôme Leupin. – Verwarnungen: 14. Ramon Müller.

