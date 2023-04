4. Liga, Gruppe 6 Pfyn lässt sich von Amriswil kein Bein stellen Pfyn siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Amriswil: Der Tabellendritte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Das Skore eröffnete Daniel Frei in der 15. Minute. Er traf für Pfyn zum 1:0. Erneut Daniel Frei traf in der 22. Minute auch zum 2:0 für Pfyn. Pfyn erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Robin Stalder weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Denis Smajovik in der 67. Minute für Amriswil auf 1:3.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Pfyn gab es vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Amriswil.

Die Offensive von Pfyn hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 34 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Amriswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 40 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 8).

Pfyn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 3. Pfyn hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Pfyn geht es zuhause gegen FC Wängi 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Für Amriswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Amriswil hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Amriswil geht es auswärts gegen FC Frauenfeld 2b (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (4. Mai) statt (20.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Amriswil 2a - FC Pfyn 1 1:3 (0:3) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 15. Daniel Frei 0:1. 22. Daniel Frei 0:2. 45. Robin Stalder 0:3. 67. Denis Smajovik 1:3. – Amriswil: Erdon Abdurahimi, Arben Mustafaj, Ramon Brivio, Salem Jusufi, Elham Veseli, Esned Shemshi, Elldin Rexha, Sascha Brivio, Alessio Häseli, Ardian Selimi, Almir Ahmedi. – Pfyn: Joël Leemann, Nico Marthaler, Silvan Waldvogel, Daniel Frei, Remo Schneider, Dino Wettach, Lucas Ayala Campos, Robin Stalder, Gérôme Leupin, Jason Depeder, Remo Bertschinger. – Verwarnungen: 14. Ramon Brivio, 46. Elldin Rexha, 51. Esned Shemshi, 51. Gérôme Leupin, 60. Anastasio Conte, 70. Dino Wettach, 75. Linus Beerli, 86. Shpetim Esati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 00:19 Uhr.