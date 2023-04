4. Liga, Gruppe 6 Pfyn gewinnt deutlich gegen Steckborn Pfyn gewinnt am Samstag zuhause gegen Steckborn 5:2.

Gérôme Leupin eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Pfyn das 1:0 markierte. Joël Razzano glich in der 15. Minute für Steckborn aus. Es hiess 1:1. In der 27. Minute schoss Lucas Ayala Campos Pfyn mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Zum Ausgleich für Steckborn traf Joël Razzano in der 34. Minute. Nico Marthaler brachte Pfyn 3:2 in Führung (37. Minute). Mit seinem Tor in der 62. Minute brachte Stefan Marolf Pfyn mit zwei Treffern 4:2 in Führung. Remo Bertschinger schoss das 5:2 (84. Minute) für Pfyn und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steckborn erhielten Semi Lokmani (85.) und Joël Razzano (87.) eine gelbe Karte. Pfyn blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Pfyn zu den Besten: Total liess das Team 9 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.9 Toren pro Spiel (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Steckborn ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 7).

Mit dem Sieg rückt Pfyn um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 3. Für Pfyn ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Pfyn gingen unentschieden aus.

Pfyn tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Weinfelden-Bürglen 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Steckborn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Steckborn hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steckborn spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Frauenfeld 2b (Platz 5). Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.30 Uhr, Emmig, Steckborn).

Telegramm: FC Pfyn 1 - FC Steckborn 1 5:2 (3:2) - Obere Wiide, Pfyn – Tore: 13. Gérôme Leupin 1:0. 15. Joël Razzano 1:1. 27. Lucas Ayala Campos (Penalty) 2:1.34. Joël Razzano 2:2. 37. Nico Marthaler 3:2. 62. Stefan Marolf 4:2. 84. Remo Bertschinger 5:2. – Pfyn: Joël Leemann, Nico Marthaler, Giovanni Taveira Jorio Esposito, Manuel Studer, Remo Schneider, Lucas Ayala Campos, Simon Peterhans, Linus Beerli, Gérôme Leupin, Remo Bertschinger, Dominik Rietmann. – Steckborn: Noah Weber, Maurice Fehlmann, Semi Lokmani, Robin Tobler, Brian Kressebuch, Andrea Weber, Yannick Gerber, Riccardo Ranaldo, Elija Razzano, Ciaran Concannon, Joël Razzano. – Verwarnungen: 85. Semi Lokmani, 87. Joël Razzano.

