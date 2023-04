4. Liga, Gruppe 5 Pflichtsieg für Sarajevo 92 gegen Urnäsch Sarajevo 92 holt gegen Urnäsch zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 4:0.

(chm)

Der Ausgleich für Urnaesch fiel in der 6. Minute (Dominic Brandenberger). Das Tor von Mirnes Hrapic in der 9. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Sarajevo 92. In der 23. Minute baute Olcay Gönültas den Vorsprung für Sarajevo 92 auf zwei Tore aus (2:0). Mirnes Hrapic baute in der 56. Minute die Führung für Sarajevo 92 weiter aus (3:0).

Nico Rohner baute in der 58. Minute die Führung für Urnaesch weiter aus (0:3).

Sarajevo 92 erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Olcay Gönültas weiter auf 4:0. Dominic Brandenberger schoss das 0:4 (90. Minute) für Urnaesch und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Sarajevo 92 erhielten Yanik Zimmermann (50.) und Enes Mujic (63.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Urnäsch.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.6 Toren pro Spiel ist Sarajevo 92 bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Urnäsch kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 31 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 5).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sarajevo 92. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Sarajevo 92 hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sarajevo 92 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Amriswil 2b (Rang 10). Das Spiel findet am Freitag (28. April) statt (20.15 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Für Urnäsch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Urnäsch hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Urnäsch trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC St. Otmar 1a (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Feld, Urnäsch).

Telegramm: FC Sarajevo 92 92 1 - FC Urnäsch 1 4:3 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 6. Dominic Brandenberger 0:0. 9. Mirnes Hrapic 1:0. 23. Olcay Gönültas 2:0. 56. Mirnes Hrapic 3:0. 58. Nico Rohner 3:0. 75. Olcay Gönültas 4:0. 90. Dominic Brandenberger 4:0. – Sarajevo: Akash Jeyakaran, Elmas Kalabic, Belmin Avdic, Enes Mujic, Yanik Zimmermann, Diego Diethelm, Alessio Arena, Almedin Kurtovic, Olcay Gönültas, Mirnes Hrapic, Haris Hadziric. – Urnäsch: Manuel Ammann, Domenik Bieg, Thomas Brandenberger, Thomas Weibel, Nico Rohner, Christof Grob, Philipp Brandenberger, Kevin Gülünay, Davide Vicenzo Marzoa, Daniel Eicher, Dominic Brandenberger. – Verwarnungen: 50. Yanik Zimmermann, 55. Dominic Brandenberger, 63. Enes Mujic, 75. Kevin Gülünay.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:44 Uhr.