4. Liga, Gruppe 7 Pflichtsieg für Pfyn gegen Wattwil Bunt 1929 – Siegtreffer durch Simon Peterhans Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 9) ist Pfyn am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Wattwil Bunt 1929 gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen.

(chm)

Der Siegtreffer für Pfyn gelang Simon Peterhans in der 80. Minute. In der 6. Minute hatte Dennis Gallo Pfyn in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wattwil Bunt 1929 fiel in der 37. Minute durch Eljes Ibraimi.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Pfyn erhielten Dominik Rietmann (48.), Dino Wettach (80.) und Silvan Waldvogel (90.) eine gelbe Karte. Bei Wattwil Bunt 1929 erhielten Albert Hajdaraj (48.), Albin Ibraimi (80.) und Okan Aykac (91.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Pfyn den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 18 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Pfyn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Pfyn hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Pfyn daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Kirchberg 1. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Für Wattwil Bunt 1929 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Wattwil Bunt 1929 hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Wattwil Bunt 1929 geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 2 - FC Pfyn 1 1:2 (1:1) - Grüenau, Wattwil – Tore: 6. Dennis Gallo 0:1. 37. Eljes Ibraimi 1:1. 80. Simon Peterhans 1:2. – Wattwil Bunt 1929: Giovanni Cristiani, Albert Hajdaraj, Gökhan Arslan, Sahit Tahiri, Arlind Ibraimi, Albin Ibraimi, Florent Nebiu, Okan Aykac, Kaltrim Jahmurataj, Josip Krivic, Eljes Ibraimi. – Pfyn: Joël Leemann, Matthias Blum, Silvan Waldvogel, Giovanni Taveira Jorio Esposito, Dominik Rietmann, Linus Beerli, Robin Stalder, Ciaran Concannon, Remo Schneider, Stefan Marolf, Dennis Gallo. – Verwarnungen: 48. Dominik Rietmann, 48. Albert Hajdaraj, 80. Dino Wettach, 80. Albin Ibraimi, 90. Silvan Waldvogel, 91. Okan Aykac.

Tabelle: 1. FC Kirchberg 1 6 Spiele/18 Punkte (20:4). 2. FC Bazenheid 2 6/15 (18:11), 3. FC Pfyn 1 6/13 (18:12), 4. FC Ebnat-Kappel 1 6/10 (18:6), 5. FC Eschlikon 1 6/9 (18:8), 6. FC Wängi 2 6/7 (12:14), 7. FC Niederstetten 1 6/4 (13:21), 8. FC Frauenfeld 3 5/3 (9:16), 9. FC Wattwil Bunt 1929 2 6/3 (12:19), 10. FC Littenheid 1 5/1 (5:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 17:18 Uhr.