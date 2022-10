3. Liga, Gruppe 4 Pflichtsieg für Münsterlingen gegen Kreuzlingen Münsterlingen holt gegen Kreuzlingen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 4:3.

Den Auftakt machte Sascha Forster, der in der 11. Minute für Münsterlingen zum 1:0 traf. Hallil Ince glich in der 12. Minute für Kreuzlingen aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Andreas Hartnik in der 13. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Münsterlingen.

Andreas Hartnik war es auch, der in der 30. Minute Münsterlingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. In der 33. Minute gelang Kreuzlingen (Hallil Ince) der Anschlusstreffer (2:3). Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Sascha Forster Münsterlingen mit zwei Treffern 4:2 in Führung. In der 76. Minute verwandelte Hallil Ince erfolgreich einen Elfmeter und brachte Kreuzlingen so auf 3:4 heran.

Bei Kreuzlingen erhielten Arlind Bitiqi (28.), Ljubo Vasic (80.) und Hallil Ince (92.) eine gelbe Karte. Bei Münsterlingen erhielten Dominic Beck (26.) und Silas Meister (93.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Münsterlingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Münsterlingen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 25 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Münsterlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Für Münsterlingen ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Für Münsterlingen geht es auswärts gegen FC Dussnang 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Die Niederlage macht Kreuzlingen zum neuen Schlusslicht. Das Team hat nach sechs Spielen drei Punkte auf dem Konto. Es verliert einen Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Kreuzlingen geht es zuhause gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Kreuzlingen 2 4:3 (3:2) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 11. Sascha Forster 1:0. 12. Hallil Ince 1:1. 13. Andreas Hartnik 2:1. 30. Andreas Hartnik 3:1. 33. Hallil Ince 3:2. 58. Sascha Forster 4:2. 76. Hallil Ince (Penalty) 4:3. – Muensterlingen: Luca Alder, Silas Meister, Yannic Dornbierer, Sascha Krässig, Rafael Lobo Alves, Dominik Lüthi, Sascha Forster, Dominic Beck, Lukas Ryter, Simon Najdenik, Andreas Hartnik. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Tristan Schai, Ljubo Vasic, Nikola Vasic, Filip Cvetanovic, Sean Zgraggen, Granit Avdyli, Albin Murtaj, Arlind Bitiqi, Hallil Ince, Jeremia Hungerbühler. – Verwarnungen: 26. Dominic Beck, 28. Arlind Bitiqi, 80. Ljubo Vasic, 92. Hallil Ince, 93. Silas Meister.

