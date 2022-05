4. Liga, Gruppe 4 Pflichtsieg für Herisau gegen Teufen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 10) ist Herisau am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Teufen gerecht geworden und hat auswärts 3:2 gewonnen.

(chm)

Herisau setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das Skore eröffnete Sandro Wick in der 4. Minute. Er traf für Herisau zum 1:0. Benjamin Rufati erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Herisau. Herisau erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Mark Zuberbühler weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Teufen auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Getuar Nuhiji (60. Minute) liess Teufen auf 1:3 herankommen. Teufen kam in der 79. Minute noch auf 2:3 heran, als Yan Oertli traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Herisau zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 27 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Teufen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 50 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Herisau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 28 Punkte bedeuten Rang 4. Herisau hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Herisau geht es zuhause gegen FC Rebstein 2b (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (18.00 Uhr, Kreckel, Herisau).

Teufen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Teufen hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Teufen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Fortuna SG 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Teufen-Bühler 2 Grp. - FC Herisau 2 2:3 (0:3) - Göbsimühle, Bühler – Tore: 4. Sandro Wick 0:1. 15. Benjamin Rufati 0:2. 22. Mark Zuberbühler 0:3. 60. Getuar Nuhiji 1:3. 79. Yan Oertli 2:3. – Teufen: Marco Pezzoli, Lukas Koller, Joel Bruderer, Heinz Lendenmann, Noah Koller, Manuel Fässler, Yan Oertli, Mario Gygax, Diego Ruibal Pineiro, Dimitri Waldburger, Marco Streule. – Herisau: Simon Rüsch, Vuk Begovic, Joel Gemperle, Matthias Sutter, Damjan Vasic, Benjamin Rufati, Hakan Ümit, Mark Zuberbühler, Enes Demirci, Mervin Ramdedovic, Sandro Wick. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 01:08 Uhr.