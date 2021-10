4. Liga, Gruppe 4 Pflichtsieg für Herisau gegen Appenzell – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für den Tabellenvierten: Herisau lässt am Samstag auswärts beim 2:1 gegen Appenzell (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Der Siegtreffer für Herisau gelang Andreas Baumann in der 91. Minute. In der 34. Minute hatte Süleyman Kilic Herisau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Appenzell fiel in der 57. Minute durch Dimitri Wyss.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Appenzell erhielten Pius Huber (41.) und Baris Kaygisiz (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Herisau, Andreas Baumann (92.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Herisau zu den Besten: Total liess das Team 9 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 1).

Herisau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Für Herisau ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Herisau zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Fortuna SG 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Appenzell verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Appenzell war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Appenzell geht es in einem Heimspiel gegen FC Speicher 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Herisau 2 1:2 (0:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 34. Süleyman Kilic 0:1. 57. Dimitri Wyss 1:1. 91. Andreas Baumann 1:2. – Appenz: Walter Heeb, Pius Huber, Roger Dietschi, Andreas Sonderer, Dimitri Wyss, Gian Carlo Tibolla, Michael Büchler, Marco Inauen, Sven Lenzi, Andreas Rusch, Christian Sutter. – Herisau: Emre Dürr, Max Nadig, Joel Gemperle, Matthias Sutter, Filip Miljkovic, Paolo Tolino, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Dinis Teixeira Andrade, Süleyman Kilic, Thomas Zigerlig. – Verwarnungen: 41. Pius Huber, 92. Baris Kaygisiz, 92. Andreas Baumann.

Tabelle: 1. FC St. Otmar 1 6 Spiele/13 Punkte (16:8). 2. FC Herisau 2 7/13 (12:9), 3. FC Fortuna SG 1 7/12 (17:11), 4. FC Urnäsch 1 7/11 (19:19), 5. FC Speicher 1 6/9 (16:11), 6. FK Jedinstvo SG 1 6/9 (16:13), 7. FC Rebstein 2b 6/8 (10:9), 8. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 6/5 (12:22), 9. FC Rotmonten SG 1 6/5 (15:17), 10. FC Appenzell 2 7/2 (12:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:52 Uhr.