2. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Winkeln Unentschieden gegen Ruggell Acht Tore sind zwischen Winkeln und Ruggell gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Winkeln in der 86. Minute.

Ruggell war zwischenzeitlich mit 3:1 (49. Minute) und 4:2 (70. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 28. Minute erzielte Stefan Maag für Ruggell die 2:1-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ruggell stellte Ridvan Kardesoglu in Minute 49 her. Der Anschlusstreffer für Winkeln zum 2:3 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war N Falie Badara Mansaray. Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Constantin Marxer Ruggell mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Der Anschlusstreffer für Winkeln zum 3:4 kam in der 78. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Alexander Falke. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute, traf Luca Rölli für Winkeln zum 4:4-Ausgleich.Es war ein Elfmeter.

Auch Winkeln war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (4. Minute).

Trotz einer 58 Minuten andauernden Führung, mehr als die Hälfte des Spiels, ging Ruggell lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Die Torschützen für Winkeln waren: Simon Alexander Falke, Noah Eberle, N Falie Badara Mansaray und Luca Rölli. Die Torschützen für Ruggell waren: Stefan Maag, Ridvan Kardesoglu, Philippe Erne und Constantin Marxer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Ruggell sah Andrin Dietsche (84.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ruggell weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Winkeln für Alfa Manuel Djana Casado (43.) und Yanic Ammann (59.).

Das Schlusslicht hat Winkeln dank dem Punktegewinn abgeben können: Das Team liegt mit zwei Punkten auf Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt US Schluein Ilanz 1. Winkeln hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Winkeln in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Vaduz 2. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Ruggell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat fünf Punkte. Ruggell hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Ruggell wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das achtplatzierte Team FC Montlingen 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Freitag (1. Oktober) statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Ruggell 1 4:4 (1:2) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 4. Noah Eberle 1:0. 14. Philippe Erne (Penalty) 1:1.28. Stefan Maag 1:2. 49. Ridvan Kardesoglu 1:3. 57. N Falie Badara Mansaray 2:3. 70. Constantin Marxer 2:4. 78. Simon Alexander Falke 3:4. 86. Luca Rölli (Penalty) 4:4. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Alfa Manuel Djana Casado, N Falie Badara Mansaray, Noah Eberle, Yanic Ammann, Mika Binzen, Luca Rölli, Marc Grünenfelder, Colin Twumasi. – Ruggell: Andrin Dietsche, Lukas Büchel, Elias Quaderer, Stefan Maag, Colin Haas, Albin Rashiti, Nicola Kollmann, Martin Büchel, Philippe Erne, Ridvan Kardesoglu, Philipp Ospelt. – Verwarnungen: 41. Nicola Kollmann, 43. Alfa Manuel Djana Casado, 53. Stefan Maag, 55. Philippe Erne, 59. Yanic Ammann, 65. Albin Rashiti, 89. Constantin Marxer – Ausschluss: 84. Andrin Dietsche.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:4, FC Mels 1 - FC Herisau 1 2:3, FC Winkeln SG 1 - FC Ruggell 1 4:4, FC Ems 1 - FC St. Margrethen 1 0:1, US Schluein Ilanz 1 - FC Vaduz 2 1:5

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 6 Spiele/14 Punkte (19:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 5/11 (13:3), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 5/10 (18:9), 4. FC St. Margrethen 1 5/10 (11:10), 5. FC Mels 1 5/8 (14:8), 6. FC Herisau 1 5/8 (12:9), 7. FC Ruggell 1 4/5 (8:7), 8. FC Montlingen 1 6/4 (7:18), 9. FC Ems 1 4/3 (5:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 5/3 (7:12), 11. FC Winkeln SG 1 5/2 (7:16), 12. US Schluein Ilanz 1 5/2 (5:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:50 Uhr.