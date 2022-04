2. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Winkeln Unentschieden gegen Herisau Im Spiel zwischen Winkeln und Herisau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Winkeln in der 73. Minute.

Herisau war zwischenzeitlich mit 3:1 (51. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 48. Minute erzielte Danso Ruben Djana Casado für Herisau die 2:1-Führung. In der 51. Minute baute Kaan Yildirim den Vorsprung für Herisau auf zwei Tore aus (3:1). Yanic Ammann sorgte in der 68. Minute für Winkeln für den Anschlusstreffer zum 2:3. Bis zum Ausgleich durch Winkeln dauerte es nicht lange: Fabian Steinemann traf in der 73. Minute zum 3:3.

Auch Winkeln war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (24. Minute).

Im Spiel gab es total neun Karten. Winkeln kassierte fünf gelbe Karten. Bei Herisau gab es vier gelbe Karten.

Nach dem Unentschieden verliert Winkeln einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 8. Winkeln hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Winkeln geht es auf fremdem Terrain gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 2. Herisau hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Herisau daheim mit FC Montlingen 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Herisau 1 3:3 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 24. Ruben Melim Almeida 1:0. 27. Jonas Thönig 1:1. 48. Danso Ruben Djana Casado 1:2. 51. Kaan Yildirim 1:3. 68. Yanic Ammann 2:3. 73. Fabian Steinemann (Penalty) 3:3. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, Niclas Haas, Alfa Manuel Djana Casado, Fabian Steinemann, Yanic Ammann, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Luca Rölli. – Herisau: Pascal Grubenmann, Isaac Machado Ramalho, Marko Susic, Thomas Zigerlig, Nikola Gavrilovic, Cristian Tolino, Joël Kurzbauer, Jonas Thönig, Danso Ruben Djana Casado, Orhan Uemit, Marvin Müller. – Verwarnungen: 35. Thomas Zigerlig, 37. Danso Ruben Djana Casado, 46. Yanic Ammann, 72. Pascal Grubenmann, 77. Fabian Steinemann, 78. Luca Rölli, 80. Ruben Melim Almeida, 84. Nikola Gavrilovic, 93. N Falie Badara Mansaray.

