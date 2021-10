4. Liga, Gruppe 5 Penaltytor bringt Weinfelden-Bürglen Unentschieden gegen Flawil 2:2 lautet das Resultat zwischen Flawil und Weinfelden-Bürglen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zunächst hatte Weinfelden-Bürglen die Führung erzielt (6. Minute, Albert Morina), war dann aber durch zwei Tore (46., 60. Minute) von Flawil in Rückstand geraten. Für Flawil trafen: Edon Demaj und Linard Sutter. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Manuel Nikollbibaj (79. Minute) für Weinfelden-Bürglen.

Bei Weinfelden-Bürglen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Erol Gencoglu (62.) und Ramon Müller (88.). Zudem gab es eine gelbe Karte für Jusuf Ameti (62.). Bei Flawil erhielten Sukri Ferati (86.) und Armend Demaj (87.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Flawil zu den Besten: Total liess das Team 16 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Flawil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 17 Punkte bedeuten Rang 3. Flawil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Flawil steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Winkeln SG 2 (Platz 5) an. Die Partie findet am 2. April statt ( Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Weinfelden-Bürglen geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Wittenbach 2 (Platz 2) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 2:2 (0:1) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 6. Albert Morina 0:1. 46. Edon Demaj 1:1. 60. Linard Sutter 2:1. 79. Manuel Nikollbibaj (Penalty) 2:2. – Flawil: Nino Frei, Linard Sutter, Luca Eisenhut, Armend Demaj, Manuel Lauchenauer, Jannic Knellwolf, David Metzger, Kevin Hagmann, Remo Gebert, Edon Demaj, Leroy Altenburger. – WeinfeldenBuerglen: Ramon Müller, Muhammed Pala, Todo Coskun, Manuel Nikollbibaj, Sivaramyan Sivadasan, Alban Mustafaj, Ferhat Saygili, Ertunc Kasalar, Alsid Dzaferi, Mehmet Bakan, Albert Morina. – Verwarnungen: 62. Jusuf Ameti, 86. Sukri Ferati, 87. Armend Demaj – Ausschlüsse: 62. Erol Gencoglu, 88. Ramon Müller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Flawil 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 2:2, FC Steinach 2 - FC Wittenbach 2 2:5

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 8 Spiele/22 Punkte (24:5). 2. FC Wittenbach 2 9/18 (27:16), 3. FC Flawil 2 9/17 (23:16), 4. FC Sarajevo 92 92 1 8/16 (41:10), 5. FC Winkeln SG 2 8/14 (19:15), 6. FC Neukirch-Egnach 2 8/13 (12:18), 7. FC Steinach 2 9/7 (8:16), 8. FC Gossau 3 8/5 (16:25), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 9/4 (9:27), 10. FC Uzwil 3b 8/1 (7:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 21:08 Uhr.