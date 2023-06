3. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Teufen Unentschieden gegen Neukirch-Egnach Je ein Punkt für Neukirch-Egnach und Teufen: Die Teams trennen sich 2:2

Neukirch-Egnach verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 85. Minute einen Treffer von Nico Weiler zuliess. Dieser rettete damit Teufen einen Punkt. In der 35. Minute hatte Roman Ehrbar zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. In der 56. Minute traf Aaron Aerne für Neukirch-Egnach zum 1:1-Ausgleich. Lirim Mazreku brachte Neukirch-Egnach 2:1 in Führung (72. Minute).

Bei Neukirch-Egnach erhielten Jan Schröder (47.) und Marco Vogt (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Teufen für Cyrill Rohner (43.) und Roman Ehrbar (75.).

Keine Änderung in der Tabelle für Neukirch-Egnach: Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Das Spiel findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 4. Teufen hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Gossau 2 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Teufen 1 2:2 (0:1) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 35. Roman Ehrbar 0:1. 56. Aaron Aerne 1:1. 72. Lirim Mazreku 2:1. 85. Nico Weiler (Penalty) 2:2. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Joel Haltinner, Noah Altherr, Pascal Allenspach, Loris Schwitzer, Rico Ziegler, Ramon Klarer, Adriano Martino, Mirco Moser, Jan Schröder, Silvan Oswald. – Teufen: Timo Fässler, Mario Gygax, Alessandro D Aloia, Jannik Marti, Claudio Fässler, Cyrill Rohner, Roman Ehrbar, Luca Locher, Yanick Walser, Lukas Kern, Nico Weiler. – Verwarnungen: 43. Cyrill Rohner, 47. Jan Schröder, 75. Roman Ehrbar, 80. Marco Vogt.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 00:49 Uhr.