4. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Sevelen Unentschieden gegen Gams Im Spiel zwischen Sevelen und Gams gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das erste Tor der Partie erzielte Aydin Demirci für Gams. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Michael Giger erhöhte in der 39. Minute zur 2:0-Führung für Gams. Ein Doppelschlag brachte Sevelen doch noch einen Punkt: Zunächst war Armend Eljezi in der 90. Minute erfolgreich, dann traf Elduan Isufi acht Minuten später zum 2:2.

Bei Gams sah Okan Eris (46.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Aydin Demirci (31.) und Negjip Qengaj (97.). Gelbe Karten gab es bei Sevelen für Antonio Verdicchia (70.) und Shasivar Rustemi (87.).

Sevelen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Sevelen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Sevelen hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sevelen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Triesen 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 13. Mai statt (14.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Gams bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 40 Punkte. Gams hat bisher 13mal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gams in einem Heimspiel mit FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Mittwoch (10. Mai) statt (20.30 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Gams 1 2:2 (0:2) - Schild, Sevelen – Tore: 2. Aydin Demirci 0:1. 39. Michael Giger 0:2. 90. Armend Eljezi 1:2. 98. Elduan Isufi (Penalty) 2:2. – Sevelen: David Walser, Dario Fuoco, Armin Kepenyes, Darko Kaurin, Lorik Jahiji, Endre Kepenyes, Altin Jahiji, Antonio Verdicchia, Luan Isufi, Subanayan Subendran, Elilnayan Subendran. – Gams: Adrian Thomann, Maximilian Kendlbacher, Luka Sabljo, Dennis Demirci, Christian Näf, Okan Eris, Michele Beti, Nicolas Fäh, Florian Ponik, Aydin Demirci, Michael Giger. – Verwarnungen: 31. Aydin Demirci, 70. Antonio Verdicchia, 87. Shasivar Rustemi, 97. Negjip Qengaj – Ausschluss: 46. Okan Eris.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 10:26 Uhr.