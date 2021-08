2. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Arbon Unentschieden gegen Henau Henau und Arbon trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Patrick Meier traf in der 58. Minute zum 1:0. Es war ein Penalty. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Joel Haltinner traf in der 93. Minute für Henau zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total acht Karten. Henau kassierte sechs gelbe Karten. Bei Arbon erhielten Dejan Peric (85.) und Joel Haltinner (89.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Henau mit einem Punkt auf dem zehnten Rang. Für Henau geht es auswärts gegen FC Rapperswil-Jona 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Nach dem zweiten Spiel steht Arbon mit zwei Punkten auf dem fünften Rang. Arbon trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Schmerikon 1. Die Partie findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Arbon 05 1 1:1 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 58. Patrick Meier (Penalty) 1:0.93. Joel Haltinner (Penalty) 1:1. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Bujar Sejdi, Markus Anderes, Patrick Meier, Manuel Bossart, Renato Hungerbühler, Lars Broger, Robin Holenstein, Florian Tobias Huber, Cédric Löhrer. – Arbon: Timo Straub, Dejan Peric, Damian Bont, Tobias Egger, Refet Nesimi, Marco Ciullo, Giosue Dannenmann, Arxhende Rulani, Miran Saliji, Sandro Montinaro, Joel Haltinner. – Verwarnungen: 45. Bujar Sejdi, 59. Florian Tobias Huber, 66. Cédric Löhrer, 85. Dejan Peric, 86. Robin Holenstein, 89. Joel Haltinner, 92. Albin Salihu, 93. Claudio Schmidt.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Sirnach 1 - FC Bischofszell 1 2:2, SC Bronschhofen 1 - FC Uzwil 2 0:1, FC Henau 1 - FC Arbon 05 1 1:1

Tabelle: 1. FC Uzwil 2 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 3. FC Romanshorn 1 1/3 (5:0), 4. SC Bronschhofen 1 2/3 (1:1), 5. FC Arbon 05 1 2/2 (5:5), 6. FC Sirnach 1 2/2 (4:4), 7. FC Rapperswil-Jona 2 1/1 (4:4), 8. FC Steinach 1 1/1 (2:2), 9. FC Bischofszell 1 2/1 (3:4), 10. FC Henau 1 2/1 (1:6), 11. FC Linth 04 2 1/0 (0:1), 12. FC Wattwil Bunt 1929 1 1/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:05 Uhr.