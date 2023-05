2. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Abtwil Unentschieden gegen Ems Das Resultat im Spiel zwischen Abtwil und Ems lautet 1:1.

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Abtwil der erste Treffer der Partie. In der 45. Minute schoss Janique Gringer das 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Reto Nef traf in der 85. Minute für Ems zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ems sah Livio Bonderer (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Karthik Koneswarasingam (28.), Mahir Beso (55.) und Livio Bonderer (60.). Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Glen Forster (53.) und Renato Gröli (90.).

In der Abwehr gehört Abtwil zu den Besten: Die total 22 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Mit dem Unentschieden macht Abtwil ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 33 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Abtwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mels 1 (Rang 11). Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Ems hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Ems hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ems daheim mit FC St. Margrethen 1 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Ems 1 1:1 (0:1) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 45. Janique Gringer 0:1. 85. Reto Nef (Penalty) 1:1. – Abtwil: Jonas Börsch, Sven Messmer, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Andrin Gehrig, Marc Koller, Reto Nef, Stanko Culanic, Glen Forster, Silvan Spescha, Mattias Gröli. – Ems: Simon Bühler, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Samir Limani, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Agon Topalli. – Verwarnungen: 28. Karthik Koneswarasingam, 53. Glen Forster, 55. Mahir Beso, 60. Livio Bonderer, 90. Renato Gröli – Ausschluss: 81. Livio Bonderer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 23:20 Uhr.