3. Liga, Gruppe 3 Patrick Brülisauer führt Wittenbach mit drei Toren zum Sieg gegen Fortuna SG Wittenbach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Fortuna SG: Der Tabellenzweite siegt zuhause 5:0 gegen den Tabellenzwölften.

Schon früh setzte Wittenbach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Wittenbach noch auf 5:0.

Matchwinner für Wittenbach war Patrick Brülisauer, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Luca Brülisauer (2 Tore)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Wittenbach erhielt: Joel Pfister (75.) für Fortuna SG gab es keine Karte.

Die Offensive von Wittenbach ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna SG ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Der Sieg bringt Wittenbach an die Spitze Nach 15 Spielen hat das Team 37 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Wittenbach hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wittenbach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Abtwil-Engelburg 2 (Rang 10). Das Spiel findet am 30. April statt (13.30 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fortuna SG war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Fortuna SG daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Brühl SG 2. Das Spiel findet am 29. April statt (15.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Fortuna SG 1 5:1 (4:0) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 1. Patrick Brülisauer 1:0. 21. Luca Brülisauer 2:0. 46. Luca Brülisauer 3:0. 47. Patrick Brülisauer 4:0. 52. Patrick Brülisauer 5:0. 55. Stéphane Weber 5:0. – Wittenbach: Dario Räss, Adrian Breitenmoser, Pascal Keller, Joel Pfister, Dominik Eisenhut, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Gianni Colonna, Loris Flück, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Fortuna SG: Alessio Di Santo, Daniel Koller, Roberto Licci, Dario Paternale, Pascal Müller, José Enrique Poblete Cuevas, Serge Frick, Stéphane Weber, Kasim Palaz, Patrick Menzi, Christian Städler. – Verwarnungen: 75. Joel Pfister, 91. Patrick Menzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

