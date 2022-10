4. Liga, Gruppe 7

Reportage Zwischenstation Hoffnung: Am Bahnhof Buchs stranden täglich rund 100 Migranten – lange bleiben sie nicht

Sie sind seit Monaten unterwegs und stehen kurz vor dem erhofften Ende ihrer Reise – pro Woche passieren bis zu 900 Migranten die Schweizer Ostgrenze. So viele, dass man sich am Buchser Bahnhof auf eine kurze Personenkontrolle beschränkt, bevor die Reise in Richtung Westen weitergeht.